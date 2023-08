Facharzt aus Pavia stirbt im Passeiertal

Moos in Passeier – Im Passeiertal ist es am Samstag zu einem tragischen Unfall gekommen. Dr. Piernicola Palmieri (59) aus Pavia, der im Passeiertal Urlaub machte, stürzte rund 100 Meter ab und landete in der Passer. Er wurde in der Nacht tot aufgefunden.

Der Mann war am Nachmittag irrtümlicherweise von Moos aus mit dem Bus Richtung Timmelsjoch gefahren. Eigentlich wollte er talauswärts fahren. Als er den Fehler bemerkt hatte, ist er ausgestiegen und wollte zu Fuß wieder zur Unterkunft zurück. Weil er nicht auftauchte, hat seine Familie gegen 21.00 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert.

Ersten Erhebungen zufolge ist der 59-Jährige aus unbekannten Gründen rund 100 Meter abgestürzt. Sein lebloser Körper wurde in der Nacht in der Nähe von Rabenstein in der Passer gefunden. Der Facharzt war vermutlich schon seit Stunden tot.

Die sterblichen Überreste des 59-Jährigen wurden geborgen und in die Leichenkapelle nach Moos gebracht. Beamte der Carabinieri und der Finanzbehörde haben Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.