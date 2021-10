FÃ¤lle von Legionellose: Grundschule in Sinich geschlossen

Dal Medico: "Klassen vorerst in den Fernunterricht gewechselt"

Meran – Die Grundschule in Sinich bleibt ab heute und voraussichtlich für die nächsten drei Wochen geschlossen, um eine umfassende und gründliche Desinfektion des Schulgebäudes zu ermöglichen. Die Schließung wurde vom Sanitätsbetrieb nach der Untersuchung der Wasserproben aus den Rohrleitungen der Trinkwasserinstallationen und aus der Klimaanlage verfügt.

„Wir sind uns dessen bewusst, dass es sich hierbei um eine einschneidende Maßnahme handelt, die Unannehmlichkeiten vor allem für die Schüler*innen und ihre Familien mit sich bringt. Die Gesundheit unserer Kinder hat aber oberste Priorität”, betonte Bürgermeister Dal Medico.

“Nun muss eine umfassende und gründliche Desinfektion des Schulgebäudes durchgeführt werden, damit die Schüler*innen und das Lehr- und Schulpersonal die Räumlichkeiten wieder in Sicherheit betreten und benutzen können.”

“Die Klassen sind vorerst in den Fernunterricht gewechselt. Für den Zeitraum nach den Allerheiligen-Ferien sind wir dabei abzuklären, ob die alte Grundschule an der Reichstraße als Ausweichquartier dienen kann”, so Dal Medico.