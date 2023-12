Fahrradfahrerin prallt mit Motorrad zusammen – erheblich verletzt

Bozen – In Bozen hat sich am frühen Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall zugetragen. Kurz vor 14.00 Uhr prallte in der Reschenstraße an der Kreuzung mit der Puccinistraße ein Motorradfahrer und eine Fahrradfahrerin zusammen.

Die Frau wurde bei dem Crash mit der Aprilia erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Patientin mit dem Roten Kreuz ins nahegelegene Krankenhaus eingeliefert.

Der Motorradfahrer kam hingegen unverletzt davon. Die Stadtpolizei führte die Ermittlungen.