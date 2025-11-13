Fahrten mit gestohlenen E-Bikes enden mit Konsequenzen

Von: Ivd

Bozen – Am Vormittag meldete eine Boznerin den Diebstahl ihres E-Bikes der Marke „Cube Reaction Pro“. Das Rad war am Vortag zwischen 13.30 und 19.00 Uhr aus der Garage verschwunden. Die Carabinieri stellten sofort Ermittlungen an – mit Erfolg: Bereits wenige Stunden später tauchte das E-Bike in der Nähe der Freien Universität Bozen wieder auf. Die Frau erhielt ihr Fahrrad unversehrt zurück.

Am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte erneut fündig. Eine Streife der Radiomobile kontrollierte nahe der Loreto-Brücke einen Mann, der ein rot-schwarzes E-Bike der Marke „Rossignol“ bei sich hatte. Die Abfrage ergab, dass auch dieses Rad am Tag zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Der Mann wurde wegen Hehlerei und Missachtung behördlicher Auflagen angezeigt, das E-Bike ging ebenfalls zurück an den rechtmäßigen Eigentümer.

„Diese Ergebnisse zeigen einmal mehr das hohe Engagement und die schnelle Reaktionsfähigkeit der Carabinieri“, erklärte der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Bozen. „Solche Einsätze stärken das Vertrauen der Bevölkerung – Sicherheit entsteht durch Präsenz und Aufmerksamkeit.“