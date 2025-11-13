Aktuelle Seite: Home > Chronik > Fahrten mit gestohlenen E-Bikes enden mit Konsequenzen
Carabinieri schnappen zwei Diebe an einem Tag

Fahrten mit gestohlenen E-Bikes enden mit Konsequenzen

Donnerstag, 13. November 2025 | 09:01 Uhr
Carabinieri findet gleich zwei gestohlene E-Bikes am selben Tag
Carabinieri
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Am Vormittag meldete eine Boznerin den Diebstahl ihres E-Bikes der Marke „Cube Reaction Pro“. Das Rad war am Vortag zwischen 13.30 und 19.00 Uhr aus der Garage verschwunden. Die Carabinieri stellten sofort Ermittlungen an – mit Erfolg: Bereits wenige Stunden später tauchte das E-Bike in der Nähe der Freien Universität Bozen wieder auf. Die Frau erhielt ihr Fahrrad unversehrt zurück.

Am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte erneut fündig. Eine Streife der Radiomobile kontrollierte nahe der Loreto-Brücke einen Mann, der ein rot-schwarzes E-Bike der Marke „Rossignol“ bei sich hatte. Die Abfrage ergab, dass auch dieses Rad am Tag zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Der Mann wurde wegen Hehlerei und Missachtung behördlicher Auflagen angezeigt, das E-Bike ging ebenfalls zurück an den rechtmäßigen Eigentümer.

„Diese Ergebnisse zeigen einmal mehr das hohe Engagement und die schnelle Reaktionsfähigkeit der Carabinieri“, erklärte der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Bozen. „Solche Einsätze stärken das Vertrauen der Bevölkerung – Sicherheit entsteht durch Präsenz und Aufmerksamkeit.“

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
Kommentare
46
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
Italien senkt die Einkommensteuer
Kommentare
35
Italien senkt die Einkommensteuer
Welche Treibstoffe lohnen sich 2025 noch?
Kommentare
32
Welche Treibstoffe lohnen sich 2025 noch?
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
Kommentare
32
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Kommentare
29
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 