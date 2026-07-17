Fahrzeug stürzt in den Eisack

Von: ka

Bozen – Am späten Freitagabend kam es entlang des linken Eisackufers in Bozen zu einem dramatischen Verkehrsunfall. Kurz vor 21.00 Uhr geriet ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache über die Fahrbahn hinaus und stürzte direkt in den Fluss. Die starke Strömung riss den Wagen sofort mit und trieb ihn mehrere hundert Meter flussabwärts.

Der Fahrer hatte enormes Glück im Unglück, denn er konnte das sinkende Auto selbstständig verlassen und sich an das Ufer retten. Er erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde umgehend vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Am betroffenen Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Die Berufsfeuerwehr Bozen führte die anspruchsvollen Rettungsmaßnahmen durch. Dabei erhielt sie Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr Oberau-Haslach sowie von Tauchern der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Bergung des Wracks gestaltete sich allerdings als äußerst schwierig, da der steigende Pegel und die starken Strömungsverhältnisse im Eisack den Einsatzkräften die Arbeit massiv erschwerten. Neben den verschiedenen Feuerwehren und dem Rettungsdienst waren auch die Carabinieri im Einsatz. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache des Verkehrsunfalls zu klären.