Fall Neumair: Ermittler wieder am Wohnort des Paares

Bozen – Im Fall des verschwundenen Ehepaares Peter Neumair und Laura Perselli laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Seit dem 4. Jänner gibt es keine Spur von den beiden Rentnern. Wie Alto Adige online berichtet, sind die Ermittler der Spurensicherung der Carabinieri und Vertreter der Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag zum Wohnort der Familie Neumair zurückgekehrt. Offenbar soll der Bereich hinter dem Haus von besonderem Interesse sein.

In und um dem Gebäude in der Bozner Runkelsteinstraße wurden bereits umfangreiche Untersuchungen durchgeführt.

Bekanntlich wird der 30-jährige Sohn des Doppelmordes an seinen Eltern verdächtigt. Anschließend – so lauten die Vermutungen der Behörden – soll er die Leichen beseitigt haben. Bislang war die Suche am Etschufer bei Pfatten ergebnislos geblieben. Benno Neumair befindet sich seit Freitag im Gewahrsam der Polizei. Am Samstag wurde die U-Haft bestätigt. Der 30-jährige hat immer wieder seine Unschuld beteuert.