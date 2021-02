Fasching: Landesämter nachmittags geschlossen

Am Unsinnigen Donnerstag und am Faschingsdienstag

Bozen – Die Ämter der Landesverwaltung bleiben – wie vom Gesetz vorgesehen – an den Nachmittagen des Unsinnigen und des Faschingsdienstags geschlossen. In der Corona-Zeit heißt dies vor allem, dass die Landesämter auch virtuell nicht besetzt und somit telefonisch nicht erreichbar sind.

Wichtige Not- und Informationsdienste, wie Zivilschutz, Feuerwehrdienst, Verkehrsmeldezentrale und Straßendienst, sind auch an diesen beiden Nachmittagen gewährleistet.

An beiden Faschingstagen ganztägig geschlossen ist das TreviLab in Bozen mit all seinen Dienststellen einschließlich der italienischen Landesbibliothek “Claudia Augusta”, dem Multisprach- und dem Audiovisuellen Zentrum sowie der Sprachenmediathek in Meran.

Verkürzte Öffnungszeiten auch im Südtiroler Sanitätsbetrieb

Am Unsinnigen Donnerstag und Faschingsdienstag bleiben einige Dienste und Ämter des Sanitätsbetriebes geschlossen. Die Einheitliche Landesweite Vormerkstelle ELVS ist bis 12.00 Uhr geöffnet.

Gesundheitsbezirk Bozen

Die Kassenschalter und Befundausgabe sind von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.

Auch die Dienste und die Verwaltung sind nur am Vormittag geöffnet.

Gesundheitsbezirk Meran

Alle sanitären Dienste und Abteilungen – mit Ausnahme der Blutabnahme – versehen am Vormittag regulären Dienst, auch die Ticket- und Vormerkschalter sowie die Verwaltungsdienste.

Gesundheitsbezirk Brixen

Das Labor im Krankenhaus Brixen und Sterzing ist bis 11.00 Uhr geöffnet.

Alle anderen Ambulatorien und Dienste sind bis 12.00 Uhr geöffnet.

Die Vormerkstelle ist bis 12.00 Uhr geöffnet.

Die Verwaltungsdienste einschließlich Leistungsabteilung sind bis 12.00 Uhr geöffnet.

Gesundheitsbezirk Bruneck

Die Blutabnahmestellen im Krankenhaus Bruneck, Krankenhaus Innichen und in den Sprengeln bleiben ganztägig geschlossen

Alle anderen Ambulatorien und Dienste sind bis 12.00 Uhr geöffnet.

Auch die Verwaltungsabteilungen versehen am Vormittag den regulären Dienst.