Fassadenbrand in Schlinig

Mals – Zu einem Fassadenbrand ist es am heutigen Montag in Röfen, einer Höfegruppe bei Prämajur in der Gemeinde Mals, gekommen. Kurz nach 14.30 Uhr wurde Alarm geschlagen.

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften rasch unter Kontrolle gebracht werden. Eine weitere Ausbreitung auf das restliche Gebäude wurde verhindert.

Die betroffenen Räumlichkeiten wurden belüftet und vom Rauch befreit. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Schlinig, Mals, Burgeis und Laatsch sowie die Behörden.