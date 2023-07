Fassadenkletterer plündern Wohnung im dritten Stock

Bozen – Eine Seniorin aus Bozen, die am Donnerstag vom Urlaub in ihre Wohnung in der Dreiheiligengasse zurückgekehrt ist, hat eine böse Überraschung erlebt: In ihre Abwesenheit hatte sie unerwünschten Besuch von Einbrechern. Die 84-Jährige erstattete Anzeige bei den Carabinieri.

Auffällig ist: Das Appartement befindet sich im dritten Stock. Die Täter sind über den Balkon eingedrungen und haben dort die Tür aufgebrochen. Dafür müssen sie die Fassade hochgeklettert sein – ohne von den Anrainern bemerkt zu werden.

Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, wurden Halsketten, Armbänder und Ohrringe gestohlen. Größtenteils handelt es sich um Goldschmuck. Offenbar geht man davon aus, dass es sich um Profis handelt.