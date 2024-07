Fast 1.200 russische Soldaten an einem Tag ausgeschaltet

Von: luk

Kiew/Moskau – Der ukrainische Generalstab hat bekannt gegeben, dass in den vergangenen 24 Stunden fast 1.200 russische Soldaten getötet oder verwundet wurden.

Genauer bezifferte der Generalstab die Verluste auf russischer Seite auf 1.180 Soldaten. Zusätzlich wurden 16 Panzer, 17 gepanzerte Fahrzeuge, 57 Artilleriesysteme sowie 63 Tank- und sonstige Fahrzeuge zerstört. Auch zwei russische Flugabwehrsysteme und ein Marschflugkörper wurden nach Angaben der Ukrainer vernichtet. Seit Beginn der umfassenden russischen Invasion sind laut Generalstab über 546.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden.

Gleichzeitig meldet die Ukraine, dass Russland aktiv Minderjährige für den Krieg zu rekrutiert. Laut der ukrainischen Behörde “Nationales Widerstandszentrum” schließt Russland Rekrutenverträge mit 17-Jährigen ab, die bei Erreichen der Volljährigkeit in Kraft treten. „Mit Propaganda hoffen sie, zehntausende Teenager rekrutieren zu können“, warnt die Behörde und betont, dass jeder feindliche Kämpfer auf ukrainischem Boden bekämpft werde. Auf besetztem ukrainischen Gebiet würden Minderjährige zudem für Aufgaben wie die Herstellung von Drohnen eingesetzt.

The russian flag will NEVER have a place in Ukraine 🇺🇦 God bless Ukrainian Defenders! pic.twitter.com/dH6UiZLENW

— UKRAINIAN SQUAD🇺🇦 (@ukrainiansquad) June 30, 2024