Felsbrocken trifft geparktes Auto in Südtirol

Töll – Am Sonntagmorgen ist ein großer Felsbrocken von den Hängen herab auf die Straße in Töll gestürzt. Glücklicherweise verfehlte er ein Wohnhaus in der Nähe von Bad Egart. Allerdings wurde dabei ein geparktes Auto getroffen.

Die Freiwillige Feuerwehr Töll wurde sofort alarmiert und begab sich zum Ort des Geschehens.

Die Feuerwehrleute durchsuchten das Gelände. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Montag wird die Abbruchstelle im Buschwald auf der Seite der Quadrat-Höfe von einem Landesgeologen untersucht.