Ferragosto bedeutet Stau

Bozen – Die Zeit rund um den 15 August gilt in Italien als sehr verkehrsintensiv. Es ist Hauptreisezeit und nach wie vor fahren die meisten Italiener mit dem Auto in den Urlaub. In diesen Tagen sind rund 14 Millionen Italiener auf dem Weg. Für dieses und das kommende Wochenende wird mit dem höchsten Verkehrsaufkommen des Jahres gerechnet.

Wer nicht unbedingt muss, sollte eine Autofahrt also besser unterlassen. Denn die Ferragosto-Urlauber fahren nicht nur an die Badeorte. Viele kommen Mitte August auch in die Berge. Bereits am Samstag ist es auf der Brennerautobahn bereits in Teilbereichen zu Staus gekommen – etwa zwischen dem Brenner und Ala Avio und zwischen Verona und Neumarkt.

Auch am Sonntag wird es auf der A22 wieder heiß hergehen.

Die Brennerautobahngesellschaft warnt vor allem für die Wochenenden bis 3. September vor sehr starkem Verkehr auf beiden Fahrtrichtungen.

Züge fahren bis Brenner wieder normal

Indes gibt es gute Nachrichten vom Schienenverkehr. Die Arbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Bozen und Trient sowie auf der Pustertaler Bahnlinie sind abgeschlossen. Die Züge fahren daher wieder im normalen Takt.

Auch bei der Vinschgerbahn gibt es nun in der Hochsaison den normalen Fahrplan ohne Einschränkungen am Wochenende.

Gesperrt bleibt indes noch die Brennerbahnlinie zwischen Innsbruck und Brenner, und zwar bis zum 22. August. Dort verkehren Ersatzbusse.