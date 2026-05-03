Festnahme nach Raub – Verdächtiger gestand zweite Tat

Von: apa

Nach einem schweren Raub in einem Wettlokal in Wien-Ottakring am 1. Mai ist dem festgenommenen Verdächtigen auch ein früherer Überfall auf das gleiche Lokal zugeordnet worden. “Der Täter war bei beiden Taten mit demselben Modus Operandi vorgegangen”, hieß es am Sonntag in einer Aussendung der Polizei. Der 40-Jährige ist demnach auch geständig.

Der Verdächtige wurde in der Nacht auf den 2. Mai gegen 23.30 Uhr vorläufig festgenommen. Kurz zuvor hatte er ein Wettlokal in der Ottakringer Straße betreten und einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht. Er nötigte den Angestellten, den Safe zu öffnen, entnahm das Bargeld und fesselte den 29-Jährigen anschließend mit Paketband an Händen und Füßen.

Dem Opfer gelang es jedoch unbemerkt, einen stillen Alarm auszulösen. Als der Täter flüchtete, trafen bereits Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring ein und konnten ihn nach kurzer Verfolgung anhalten. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des Tatverdächtigen wurden das gestohlene Bargeld sowie das mutmaßliche Tatwerkzeug – ein Küchenmesser mit rund 20 Zentimeter langer Klinge –, Paketband und ein Hammer sichergestellt. Der Mitarbeiter blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Überfall am 1. März

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 40-jährige türkische Staatsangehörige bereits am 1. März gegen 8.50 Uhr im selben Wettlokal einen ähnlichen Überfall verübt haben soll. Damals hatte er eine Reinigungskraft mit einem Messer bedroht, ihr ins Gesicht geschlagen und sie gefesselt, bevor er Bargeld entnahm und flüchtete.

Der Beschuldigte zeigte sich zu beiden Tatvorwürfen voll geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.