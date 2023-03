Feuer am Gasthof Videgg: Wirt erleidet Schock und Rauchgasvergiftung

Schenna – In der Gemeinde Schenna ist in der Nacht ein Großaufgebot an Feuerwehren ausgerückt. Beim Gasthaus Videgg in Tall ist gegen 2.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das für erheblichen Sachschaden gesorgt hat.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude. Der rasche Einsatz der zahlreichen Wehrleute verhinderte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das Nebengebäude. Sie nahmen die Brandbekämpfung unter schweren Atemschutz vor. Die Löschwasserversorgung musste über eine Zubringerleitung sichergestellt werden.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen. Der Sachschaden im betroffenen Bereich ist groß.

Der Besitzer des Gasthofes, der selbst Feuerwehrmann ist, hat einen Schock sowie eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Tall mit Zug Untertall, Verdins, Saltaus, Schenna und Meran. Auch die Ordnungshüter waren vor Ort.

Über die Brandursache kann bislang nur gemutmaßt werden. Ein Elektroofen steht im Verdacht, der Ursprung des Feuers zu sein.