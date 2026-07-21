Aktuelle Seite: Home > Chronik > Feuer im SÃ¤gewerk: “Vorbildlich reagiert”
Einsatz in Sarnthein

Feuer im SÃ¤gewerk: “Vorbildlich reagiert”

Dienstag, 21. Juli 2026 | 18:07 Uhr
750147107_1519187650245803_520743233626095994_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Sarnthein
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: mk

Sarnthein – Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr von Sarnthein zu einem vermeintlichen Großbrand bei einem örtlichen Sägewerk gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gab es zum Glück sofort Erleichterung: Die Arbeiter hatten bereits “vorbildlich reagiert und den Brand selbstständig gelöscht”, wie die Feuerwehr mitteilt.

Die Wehrleute kontrollierten den Bereich abschließend mit der Wärmebildkamera auf Glutnester, sodass die mitalarmierte Berufsfeuerwehr die Anfahrt abbrechen konnte.

Die Feuerwehr bedankt sich bei den Mitarbeitern für das schnelle und mutige Eingreifen.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert SÃ¼dtirol auf Trockenheit
Kommentare
80
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert SÃ¼dtirol auf Trockenheit
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
51
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Bikini-Ã„rger in Meran
Kommentare
49
Bikini-Ã„rger in Meran
Wolf platzt in Grillfeier und geht auf ZweijÃ¤hrigen los – Hund getÃ¶tet
Kommentare
48
Wolf platzt in Grillfeier und geht auf ZweijÃ¤hrigen los – Hund getÃ¶tet
Versicherungspflicht fÃ¼r E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
32
Versicherungspflicht fÃ¼r E-Scooter gilt jetzt
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse fÃ¼r die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 