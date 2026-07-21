Feuer im SÃ¤gewerk: “Vorbildlich reagiert”

Von: mk

Sarnthein – Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr von Sarnthein zu einem vermeintlichen Großbrand bei einem örtlichen Sägewerk gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gab es zum Glück sofort Erleichterung: Die Arbeiter hatten bereits “vorbildlich reagiert und den Brand selbstständig gelöscht”, wie die Feuerwehr mitteilt.

Die Wehrleute kontrollierten den Bereich abschließend mit der Wärmebildkamera auf Glutnester, sodass die mitalarmierte Berufsfeuerwehr die Anfahrt abbrechen konnte.

Die Feuerwehr bedankt sich bei den Mitarbeitern für das schnelle und mutige Eingreifen.