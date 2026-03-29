Feuer in Club in Deutschland – Hunderte flohen ins Freie

Von: APA/dpa

In einem Tanzclub mit etwa 750 feiernden Menschen in der Stadt Kehl im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude sei daraufhin evakuiert worden, die Gäste retteten sich ins Freie, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen seien wegen “der Gesamtsituation” vom Rettungsdienst behandelt worden. Ob sie als verletzt galten, war zunächst unklar. Das Feuer griff auf das gesamte Gebäude im Ortenaukreis über.

In den frühen Morgenstunden liefen die Löscharbeiten der Feuerwehr noch. Zur Schadenshöhe sowie der Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Der Vorfall weckte Erinnerungen an die Silvesternacht. Da hatte es in der Schweiz ein schweres Unglück gegeben. Bei einer Silvesterparty war in einer Bar im Skiort Crans-Montana ein Feuer ausgebrochen. 41 Menschen kamen ums Leben, Dutzende wurden verletzt.