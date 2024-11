Feuer in Margreid: Drei Personen leicht verletzt

Von: luk

Margreid – In den frühen Morgenstunden brach in einem Wohnhaus in der Pfarrgasse im dicht bebauten Zentrum von Margreid ein Dachstuhlbrand mit starker Rauchentwicklung aus.

Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren aus Margreid, Kurtatsch, Neumarkt und Kurtinig konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten wurden gegen 9.30 Uhr abgeschlossen.

Während die Nachlöscharbeiten noch andauern, wurden drei Personen, die starkem Rauch ausgesetzt waren, vom Weißen Kreuz medizinisch betreut und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, berichtet stol.it

Nach ersten Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Margreid dürfte ein Kaminbrand der Auslöser des Feuers gewesen sein. Die genauen Umstände werden derzeit untersucht. Zurzeit laufen die Aufräum- und Sicherungsarbeiten am Dach des Wohnhauses. Der Brand hat Schäden am Dachstuhl hervorgerufen. Die Pfarrgasse bleibt bis auf weiteres für jeglichen Verkehr gesperrt.

Im Einsatz waren neben der Ortsfeuerwehr Margreid mit 18 Einsatzkräften und dem Einsatzleiter Kommandant Thomas Tausch, die Freiwilligen Feuerwehren aus Kurtatsch, Neumarkt und Kurtinig sowie der Rettungsdienst. Mehrere Tanklöschfahrzeuge sowie eine Drehleiter waren vor Ort.