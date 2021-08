Feuerwehr in Karthaus zeigt tierisch viel Einsatz

Karthaus – In der Nähe der Penaudalm bei Karthaus ist am Mittwoch eine Kuh in ein Bachbett gestürzt. Die Freiwillige Feuerwehr von Karthaus hat alles in Bewegung gesetzt, um das Tier zu retten.

Aufgrund des schwierigen Geländes mussten besondere Maßnahmen ergriffen werden.

Nach Absprache mit dem Besitzer wurde das Tier mittels Hubschrauber aus seiner misslichen Lage befreit.

Freiwillige Feuerwehr von Karthaus

Nach der aufsehenerregenden Rettungsaktion zeigte sich der Besitzer erleichtert.