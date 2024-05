Feuerwehreinsätze und Wetterchaos in Südtirol und Veneto

Schnee in der Höhe

Bozen – In der vergangenen Nacht führten Regenfälle und Gewitter im Süden Südtirols zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Neben kleineren Erdrutschen und heruntergefallenen Ästen mussten die Einsatzkräfte auch eine Überschwemmung am Bozner Boden bewältigen, wo der Keller des Cineplexx-Kinos vollgelaufen war. Die Feuerwehr war dort noch am Morgen damit beschäftigt, das Wasser abzupumpen.

In den Dolomitentälern hat es kurzzeitig sogar geschneit.

Die Regenmengen des gestrigen Abends. Im Großteil Südtirols sind 20 bis 40 l/m² gefallen, nur im Vinschgau weniger. Durch die Niedeschlagsabkühlung aufgrund der hohen Intensitäten hat es kurzzeitig sogar bis in die Dolomitentäler geschneit, Kolfuschg ist noch leicht angezuckert. pic.twitter.com/MptiqP8cHY — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) May 17, 2024

Im benachbarten Veneto ist die Lage noch kritischer. Aufgrund der anhaltenden Wetterbedingungen wurde dort der Notstand ausgerufen. Der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, warnte die Bevölkerung vor einer weiteren Regenfront, die am Nachmittag erwartet wird, und rief die Menschen dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Bereits gestern kam es zu zahlreichen Überschwemmungen. Auch in der Lombardei – etwa in Mailand – gab es gestern nach heftigen Regenfällen Überschwemmungen.