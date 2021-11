Feuerwehren rücken zu Garagenbrand in Obergummer aus

Gummer – Zu einem Garagenbrand sind die Freiwilligen Feuerwehren von Gummer, Steinegg und Umgebung am heutigen Samstag ausgerückt. Um 12.00 Uhr heulten die Alarmsirenen. Das Feuer ist in einer Garage in einem Wohnhaus in Obergummer ausgebrochen. Die Flammen und der Rauch konnten von den Wehrleuten glücklicherweise rasch unter Kontrolle gebracht werden. Auch eine Ausbreitung auf das restliche Gebäude wurde verhindert.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, aber der Sachschaden ist beachtlich. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen.