FF Meran siegt beim 6. Bootsgruppencup

Von: lup

Meran – Beim sechsten Bootsgruppencup, der am vergangenen Samstag in Meran ausgetragen wurde, stand nicht nur sportlicher Ehrgeiz im Fokus, sondern auch die Feier von zwanzig Jahren ehrenamtlichen Einsatzes der Meraner Bootsgruppe bei Notlagen im Wasser.

Der mittlerweile traditionelle Bewerb der Südtiroler Bootsgruppen im Kanukanal bei der Marlinger Brücke in der Etsch bot interessierten Zuschauern spannende Eindrücke vom Können der Wasserretter des Landes. Insgesamt sechs Teams aus ganz Südtirol stellten sich dem sportlichen Kräftemessen. Nach einer Vorrunde, ging es für drei Mannschaften direkt ins Finale. Am Ende konnte sich das Team 2 der Bootsgruppe Meran im packenden Rennen durchsetzen und sich den ersten Platz sichern. Das Team 1 der Bootsgruppe Brixen erreichte den zweiten Platz, gefolgt von den Tauchern der Freiwilligen Feuerwehren auf Rang drei. Das Team 1 der Bootsgruppe Meran belegte Platz vier und den fünften Platz holte sich eine zusammengesetzte Mannschaft, bestehend aus Mitgliedern der Wasserrettung, der Bootsgruppe Sand in Taufers und der Bootsgruppe Meran.

Die Siegerehrung wurde in feierlichem Rahmen durchgeführt. Bezirksfeuerwehrpräsident Matthias Gamper, sein Stellvertreter Erwin Kuppelwieser, Abschnittsinspektor Karl Gamper, Merans Bürgermeister Dario Dal Medico sowie der Kommandant der FF Meran Alfred Strohmer gratulierten den Teams und würdigten deren sportlichen Einsatz sowie die unverzichtbare ehrenamtliche Arbeit der Bootsgruppen der Freiwilligen Feuerwehren und der Wasserrettung für den Bevölkerungsschutz in Südtirol. „Der Bewerb hat gezeigt, wie wertvoll und verlässlich die Bootsgruppen und die Wasserrettung für Südtirol sind – nicht nur im Wettkampf, sondern vor allem im Ernstfall bei Rettungseinsätzen im Wasser“, betonte Kommandant Alfred Strohmer im Rahmen der Veranstaltung.