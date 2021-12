FFP2-Maske auch im Skilift Pflicht

Bozen – Die Corona-Verordnung vom 24. Dezember verschärft die Regeln in Südtirol in zwei Etappen. Bereits jetzt gilt die Pflicht zur FFP-2-Maske für weitere Bereiche, wie etwa im Kino, im Theater und bei Sportveranstaltungen. Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, braucht es jetzt auch eine FFP-2-Maske beim Skifahren in den Liften und Gondeln. Das hat Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider erklärt.

Ab Donnerstag, dem 30. Dezember wird die 2G-Regel für weitere Bereiche eingeführt. Dann dürfen nur mehr Geimpfte und Genesene ins Schwimmbad, ins Fitness-Center und in Wellness-Anlagen. Gleiches gilt für Museen, Ausstellungen und andere kulturelle Einrichtungen.

Keine öffentlichen Silvesterfeiern

Im Hinblick auf den bevorstehenden Jahreswechsel wurden von der Regierung Draghi ebenfalls Maßnahmen erlassen. Feste im Freien sind in Italien verboten. Es werden auch keine öffentlichen Silvesterfeiern organisiert. Am 31. Dezember werden die Menschen vermutlich eher im kleineren Kreis zu Hause oder in Bars oder Restaurants verbringen.

Omikron-Welle rauscht auf Südtirol zu

In Südtirol präsentiert sich die Corona-Lage derzeit stabil. Doch das könnte sich laut den Berechnungen der Modellierer bald ändern. So sieht Biostatiker Markus Falk für die erste Jännerwoche bereits einen Anstieg der Zahlen – bedingt durch Omikron – voraus. Von da an werde die Welle bis Ende März über Südtirol hinwegrollen. “Es werden schwierige aber nicht katastrophale Wochen.” Gerade für nicht geimpfte Menschen und Menschen, deren Impfschutz nicht aufgefrischt wurde, drohe ein höheres Risiko, wird Falk von der Tageszeitung Alto Adige zitiert.