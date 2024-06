Finanzpolizei schnappt Drogenschmuggler im Fernzug in Bozen

Von: luk

Bozen – Eine weitere erfolgreiche Festnahme an Bord öffentlicher Verkehrsmittel gelang der Finanzpolizei Bozen. Dieses Mal fand die Operation in einem Fernzug statt, der am Bahnhof der Südtiroler Landeshauptstadt eintraf.

Im Fokus der Beamten stand ein ausländischer Staatsbürger, der offiziell in Apulien gemeldet ist und bereits zahlreiche Vorstrafen hat. Zwei Finanzbeamte an Bord des Zuges wurden auf den Mann aufmerksam, als er ein kleines Rucksack in die Gepäckablage legte und sich dann weit entfernt von seinem Gepäckstück auf einen Sitzplatz setzte, ohne dieses aber aus den Augen zu lassen.

Bei der Ankunft in Bozen wartete der Mann, bis sich Abteil fast vollständig leerte. Er kundschaftetet die Lage auf dem Bahnsteig aus und prüfte wohl, ob Polizisten vor Ort waren. Dann ging zurück, um seinen Rucksack zu holen und den Zug zu verlassen.

In diesem Moment entschieden sich die Beamten der Finanzpolizei, sich zu auszuweisen und das Gepäck zu überprüfen. Im Inneren des Rucksacks fanden sie tatsächlich zwei Pakete, die insgesamt 115 Gramm Kokain enthielten. Bei der anschließenden Leibesvisitation entdeckten sie etwa 700 Euro, versteckt in einer eigens eingenähten Tasche in seiner Hose.

Der Mann, für den die Unschuldsvermutung gilt, bis ein Gerichtsurteil oder ein Strafbefehl ergeht, wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht. Nun ist die Justiz am Zug.