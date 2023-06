Flammeninferno in Brixen: Brandstiftung wird vermutet

Brixen/Milland – Zwei Pkw wurden in der Nacht auf Mittwoch in Milland bei Brixen ein Raub der Flammen. Gegen 1.30 Uhr wurde, wie berichtet, Alarm geschlagen. Ein Volkswagen Bus sowie ein Fiat Panda standen in der Oswald-von-Wolkenstein-Straße in Vollbrand. Austretender Kraftstoff aus einem der beiden Fahrzeuge ergoss sich in der Umgebung und das Feuer begann sich bereits auf die Fassade eines Wohnhauses auszubreiten.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten und die Freiwillige Feuerwehr von Milland konnte durch ihr rasches Eingreifen den Brand unter Kontrolle bekommen.

Die bisher angestellten Ermittlungen der Carabinieri und der Berufsfeuerwehr Bozen zur Brandursache deuten jedoch darauf hin, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Das berichtet die Zeitung Alto Adige am Donnerstag. Das Ziel scheint der Eigentümer des Kleinbusses zu sein – ein Taxifahrer aus der Umgebung – der das Fahrzeug beruflich nutzt. Bereits vor Jahren wurde dem Mann ein im Garten gelagerter Satz Reifen in Brand gesteckt.

Die Untersuchungen der Behörden sind noch im Gange. Mit konkreten Aussagen halten sich die Ermittler daher vorerst noch zurück.