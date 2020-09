Fliegerbombe wird in Bozen am 27. September entschärft

Bozen – Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die erst kürzlich auf dem Verdi-Platz in Bozen entdeckt worden ist, soll am Sonntag, den 27. September entschärft werden. Diese Entscheidung wurde im Rahmen einer Krisensitzung am Regierungskommissariat getroffen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Bei der Sitzung waren neben Vertretern der Gemeinde und des Landes auch Vertreter des Heeres, der Ordnungshüter und des Zivilschutzes anwesend.

Im Detail soll die Operation zur Entschärfung der 500 Pfund schweren Bombe in den kommenden Tagen besprochen werden. Dazu zählen auch die Evakuierungsmaßnahmen, die ähnlich wie im letzten Herbst ausfallen könnten.

Bereits im vergangenen Oktober war ein Kriegsrelikt aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Damals mussten rund 4.000 Personen die rote Zone im näheren Umkreis der Bombe verlassen. 60.000 Personen in der gelben Zone waren hingegen gezwungen, in ihren Häusern zu bleiben.