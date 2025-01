Florian Egger [54] steht kurz vor Entlassung

Von: luk

Laurein/Sasssari – Florian Egger, 54 Jahre alt und gebürtig aus Laurein, steht 28 Jahre nach der Tat, die sein Leben prägte, kurz vor der Entlassung aus dem Strafvollzug.

Bekanntermaßen erschoss der Südtiroler im Juni 1997 nach einem Banküberfall in Meran den außer Dienst befindlichen Carabiniere Candeloro Zamperini, der ihn an der Flucht hindern wollte. Der Fall zog weite Kreise und führte zu einer Haftstrafe von ursprünglich 33 Jahren, die später auf 25 Jahre reduziert wurde.

Nach dem Mord blieb Egger 45 Tage auf der Flucht, bevor er in Limone am Gardasee festgenommen werden konnte. Während seiner Haft in Padua nutzte er 2009 einen Freigang zur Flucht und verübte zwei weitere Raubüberfälle im Nonstal. Schließlich wurde er in einer Kirche in Ostia bei Rom verhaftet, nachdem er als Philosoph unter falscher Identität gelebt hatte.

Haftzeit und Resozialisierung

Egger verbüßte seine Haft überwiegend im Hochsicherheitsgefängnis von Alghero, Sardinien.

Seit vier Jahren ist er in einer Resozialisierungseinrichtung in Sassari untergebracht, wo er als Landwirt arbeitet, berichtet die Zeitung Alto Adige. Laut Berichten der Verantwortlichen zeigt Egger nun vorbildliches Verhalten, studiert und hat sich intensiv mit Literatur beschäftigt. Er plant eine berufliche Zukunft als Agrargutachter.

Rückkehr oder Neuanfang?

Nach seiner Entlassung im kommenden Jahr will Egger ein neues Leben beginnen. Während er den Wunsch geäußert hat, in seine Heimatregion zurückzukehren, fürchtet er gleichzeitig, dort mit seiner Vergangenheit konfrontiert zu werden. Alternativ könnte er einen Neuanfang an einem Ort suchen, wo ihn niemand kennt. In Südtirol lebt noch eine Schwester von Egger, mit der er Kontakt hält.

Erinnerung an das Opfer

Candeloro Zamperini wird in Südtirol jährlich bei einer Gedenkfeier geehrt. Für seinen Einsatz, bei dem er sein Leben ließ, wurde ihm posthum die Goldmedaille für militärische Tapferkeit verliehen. Seine Witwe hält die Erinnerung an seinen Mut lebendig, auch wenn die Familie durch einen weiteren Schicksalsschlag – den Unfalltod ihres Sohnes im Jahr 2021 – schwer getroffen wurde.