Florian Pixner (58) vermisst

Von: lup

Bruneck – Seit Samstagabend wird der 58-jährige Florian Pixner vermisst. Der in Welsberg-Taisten wohnhafte Mann wurde zuletzt gegen 23.00 Uhr in der Bar Rauchenbichler in Bruneck gesichtet und trug zu jenem Zeitpunkt eine rote Jacke sowie eine dunkle Jeans. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste führt kein Handy bei sich.

In der Zwischenzeit wurde von Seiten der Einsatzkräfte eine großangelegte Suchaktion gestartet. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Hinweise, die zur Auffindung des Vermissten führen könnten, nimmt die Notrufnummer 112 oder die Freiwillige Feuerwehr Taisten unter 0474 950067 entgegen.