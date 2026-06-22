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Eine Festnahme - zehn Anzeigen

Flucht auf Motoroller durch Bozen: Tunesier gefährden Verkehrsteilnehmer

Montag, 22. Juni 2026 | 16:36 Uhr
Bozen
Quästur
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Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am vergangenen Wochenende bei Kontrollen in Bozen eine Person festgenommen und zehn weitere angezeigt. Die Einsätze fanden im Rahmen zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen statt, die vom Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, angeordnet wurden. Beteiligt waren neben der Polizei auch Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei.

Für den spektakulärsten Einsatz sorgte ein 20-jähriger Tunesier in der Nacht auf Sonntag. Eine Polizeistreife wollte den Fahrer eines Motorrollers in der Freiheitsstraße kontrollieren. Statt anzuhalten, gab dieser allerdings Gas, überfuhr eine rote Ampel am Mazzini-Platz und raste entgegen der Fahrtrichtung durch die Frontkämpferstraße. Kurz darauf verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte gemeinsam mit seinem Beifahrer.

Beide versuchten zu Fuß zu flüchten, wurden jedoch wenig später von den Exekutivbeamten gestellt. Der Fahrer wurde festgenommen, weil er die Anhaltezeichen der Polizei missachtet und durch seine Flucht andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Sein 18-jähriger Landsmann wurde angezeigt, da er sich trotz eines bestehenden Aufenthaltsverbots in Bozen aufhielt.

Weitere Anzeigen gab es unter anderem gegen einen 33-jährigen Marokkaner, der stark alkoholisiert am Dominikanerplatz kontrolliert wurde und sich laut Polizei aggressiv verhielt. Er muss sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Beleidigung und Verweigerung der Personalienangabe verantworten.

Auch mehrere Diebstähle beschäftigten die Einsatzkräfte. In einem Supermarkt im Stadtzentrum wurden zwei Männer nach Ladendiebstählen angezeigt. Einer soll Waren entwendet haben, der andere alkoholische Getränke gestohlen haben. Bei ihm wurde zudem ein Schweizer Taschenmesser sichergestellt.

Darüber hinaus zeigte die Polizei zwei weitere Personen wegen versuchten Diebstahls sowie vier Personen wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots für die Stadt Bozen an.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte am Wochenende 152 Personen und 18 Fahrzeuge.

Bezirk: Bozen

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