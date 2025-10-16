Flucht über den Brennerpass gescheitert

Von: luk

Brenner – Die Polizei hat am Bahnhof Brenner binnen drei Tagen zwei gesuchte Männer festgenommen. Beide waren per Zug unterwegs und darauf bedacht, Italien zu verlassen.

Am 2. Oktober stoppten Exekutivbeamte der Bahnpolizei einen 45-jährigen mehrfach vorbestraften Mann, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ancona vorlag. Er muss noch vier Monate Haft verbüßen und eine Geldstrafe bezahlen.

Nur zwei Tage später, am 4. Oktober, ging den Polizisten erneut ein gesuchter Mann ins Netz: ein 68-jähriger Mann, der wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche im Umfang von rund zehn Millionen Euro gesucht wurde. Der Haftbefehl war vom Untersuchungsrichter in Bozen erlassen worden.

Beide Männer wurden ins Gefängnis nach Bozen überstellt. Die Ermittlungen stehen unter der Leitung der Staatsanwaltschaften Bozen und Ancona.