Flucht vor Polizei endet im eisigen Wasser der Talfer

Bozen – In Bozen musste gestern Abend ein Mann (30) aus Marokko aus der Talfer gerettet werden. Er war zuvor vor der Polizei geflüchtet, nachdem er einem Jugendlichen auf den Talferwiesen das Portemonnaie, ein Handy und Kopfhörer gestohlen hatte.

Die Jugendlichen konnten den Mann zunächst stellen. Neben dem gerade entwendeten Diebesgut hatte er auch noch zwei weitere Handys dabei, die ebenfalls gestohlen waren. Der Dieb war damit enttarnt. Offenbar nutzte er den Andrang auf den Talferwiesen, um dort auf Beutezug zu gehen.

Als die Polizei alarmiert wurde, ergriff der Verdächtige die Flucht. Zunächst versuchte er, sich im Gebüsch am Ufer zu verstecken. Wohl in Panik sprang er dann in die eisigen Fluten und wurde von der starken Strömung abgetrieben.

Zwei Polizeibeamten gelang es aber, ihn zu erreichen und ans Ufer zu ziehen. Sicherheitshalber war auch die Wasserrettung alarmiert worden.

Schließlich wurde er von den Polizeibeamten festgenommen. Der Quästor hat bereits seine Abschiebung angeordnet, berichtet die Zeitung Alto Adige.