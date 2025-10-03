Aktuelle Seite: Home > Chronik > Flughafen München nach Drohnenalarm erneut gesperrt
3.000 Passagiere betroffen

Flughafen München nach Drohnenalarm erneut gesperrt

Freitag, 03. Oktober 2025 | 23:23 Uhr
3.000 Passagiere betroffen
APA/APA/dpa/Jason Tschepljakow
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa/AFP

Der Flughafen München ist am Freitagabend erneut wegen Drohnenalarms gesperrt worden. Es gebe unbestätigte Drohnensichtungen, sagte ein Flughafensprecher. Um 21.36 Uhr seien beide Start- und Landebahnen gesperrt worden. Flüge mit Ziel München seien umgeleitet worden.

Laut einer Reuters-Reporterin an Bord einer startbereiten Lufthansa-Maschine auf dem Airport informierte der Flugkapitän die Passagiere über einen Drohnenalarm. Polizeihubschrauber seien unterwegs. Ein Sprecher der Flughafen-Polizei sagte, beide Startbahnen seien gesperrt.

Der Flughafen verwies auf das Münchner Nachtflugverbot, das aus Lärmschutzgründen normalerweise von Mitternacht bis 05.00 Uhr morgens gilt. Man warte nun die Entscheidung der Flugsicherung und der Behörden ab. Sollte am Freitag nicht mehr geflogen werden dürfen, würden in München voraussichtlich mehr als die 3.000 Menschen stranden.

Bereits Donnerstag wegen Drohnensichtung eingestellt

Der Flugbetrieb in München war bereits am Donnerstagabend nach einer Drohnensichtung vorübergehend eingestellt worden. 17 Flüge mussten gestrichen werden. Davon seien fast 3000 Passagiere betroffen gewesen, hatte der Flughafen mitgeteilt. Zudem mussten 15 ankommende Maschinen nach Stuttgart, Nürnberg, Wien und Frankfurt umgeleitet werden.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
88
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
Kommentare
73
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Kommentare
67
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kommentare
65
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Kommentare
57
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 