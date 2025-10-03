Aktuelle Seite: Home > Sport > Starke Foxes stürmen Salzburg
Red Bulls mit 4:1 geschlagen

Starke Foxes stürmen Salzburg

Freitag, 03. Oktober 2025 | 23:00 Uhr
gk_03102025_039
2025 EC Red Bull Salzburg
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Fünfter Sieg in Folge für den HCB Südtirol Alperia, der im Volksgarten einen großen Coup landet und den amtierenden Meister EC Red Bull Salzburg mit 4:1 besiegt. Ein abgeklärtes Bozen trifft in jedem Drittel einmal durch Pollock, Schneider und Gildon, bevor Misley mit einem Empty-Net-Tor den Schlusspunkt setzt. Getragen wurde die Mannschaft von einem Gianluca Vallini in Galaform (97 %, 33 Paraden, Shutout erst zwei Minuten vor Schluss zunichte gemacht). Mit diesem Erfolg überholen die Weiß-Roten die Österreicher in der Tabelle und schieben sich auf Rang zwei, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Olimpija Ljubljana. Genau die Slowenen sind am Sonntag, 5. Oktober (18.00 Uhr), zu Gast in der Sparkasse Arena – ein absolutes Topspiel.

2025 EC Red Bull Salzburg

Der Spielverlauf:

Coach Kleinendorst vertraut derselben Aufstellung wie am vergangenen Sonntag: McClure fällt verletzt aus, Larcher bleibt in Bozen und spielt derzeit in der AlpsHL für Meran.

Die Red Bulls starten stark und prüfen sofort Vallini, der mit dem Blocker bei Böhm großartig reagiert. Auf der anderen Seite versuchen die Foxes zu antworten, doch Mantenutos abgefälschter Schuss wird von Tolvanen entschärft. Kurz darauf sorgt Corcoran für Gefahr, aber Vallini und Di Perna blocken ab. In der 10. Minute schlagen die Gäste zu: Schneider arbeitet stark im Backcheck, Pollock läuft alleine auf Tolvanen zu und versenkt mit der Rückhand im Kreuzeck. Wieder ist Vallini zur Stelle, als Thaler aus dem Slot schießt. Bozen hat dann zweimal die Chance zum 2:0: Pollock vergibt einen Zwei-auf-Eins-Konter, und Bradley scheitert freistehend an Tolvanen.

Im Mitteldrittel drücken die Red Bulls zunächst stark, sodass Bozen defensiv Schwerstarbeit leisten muss. Nach einigen Minuten fangen sich die Weiß-Roten und nähern sich über Pollock wieder an. In der 31. Minute glänzt Pollock als Vorbereiter: er legt für Schneider auf, der direkt abzieht und das 2:0 markiert. Das Spiel wird nun härter, Bozen übersteht das erste Powerplay der Salzburger und Vallini glänzt mehrfach. Kurz vor Drittelende gibt es eine Rangelei: Digiacinto kassiert zwei Strafminuten und zusätzlich zehn Minuten wegen unsportlichen Verhaltens.

Wie schon in den ersten beiden Dritteln drückt Salzburg im letzten Abschnitt sofort aufs Tempo. Doch Bozen bleibt ruhig und stabil, gestützt von einem starken Vallini. In der 46. Minute nutzen die Foxes ihr erstes Powerplay: Gildon startet einen spektakulären Coast-to-Coast-Lauf und schließt sehenswert zum 3:0 ab. Das Tor gibt der Partie eine klare Richtung. In Unterzahl kommt Gazley sogar fast zum vierten Treffer, bevor Vallini erneut Kraus und Michael Raffl stoppt. Salzburg versucht es in der Schlussphase mit dem sechsten Feldspieler, doch in der 57. Minute sorgt Misley per Empty-Netter für das 4:0. Zwar zerstört Nissner knapp zwei Minuten vor Ende mit einem Treffer nach Vorarbeit von Stephens Vallinis Shutout, doch am Sieg ändert das nichts mehr.

Facebook/HC Bozen – Bolzano Foxes

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 1 – 4 [0-1; 0-1; 1-2]

Tore: 09:34 Brett Pollock (0-1); 30:51 Cole Schneider (0-2); 46:00 Max Gildon PP1 (0-3); 56:16 Bryce Misley EN (0-4); 57:55 Benjamin Nissner (1-4)

Torschüsse: 34-25
Strafminuten: 16-18

Schiedsrichter: Huber, Nikolic M. / Nothegger, Seewald
Zuschauer: 2.704

 

 

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
88
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
Kommentare
73
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Kommentare
67
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kommentare
65
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Kommentare
57
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 