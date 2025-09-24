Aktuelle Seite: Home > Chronik > Flugstörungen durch Cyberattacke: Festnahme in England
Flugstörungen durch Cyberattacke: Festnahme in England

Mittwoch, 24. September 2025 | 13:21 Uhr
APA/APA/dpa/Michael Ukas
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Nach der Cyberattacke auf einen Softwaredienstleister für Flughäfen ist in Großbritannien ein Verdächtiger festgenommen worden. Beamte hätten den Mann am Dienstagabend in Südostengland festgenommen, er sei inzwischen gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Infolge der Cyberattacke hatte es an mehreren europäischen Airports Störungen gegeben, unter anderem am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER).

