Von: First Avenue

Die Erfolgsreihe geht in die nächste Runde! Mit jeder Menge Witz, Abenteuer und Herz startet „Die Schule der magischen Tiere 4“ ab dem 25. September 2025 auf der großen Leinwand.

Diesmal dreht sich alles um neue Freundschaften, spannende Geheimnisse und eine große Herausforderung für die Wintersteinschule. Unter der Regie von Bernhard Jasper und Maggie Peren entfaltet sich ein turbulentes Familienabenteuer, das kleine und große Kinofans gleichermaßen begeistert.

Die Geschichte

Miriam zieht für einige Monate zu ihrer Freundin Ida und besucht in dieser Zeit mit ihr die Wintersteinschule – ohne zu ahnen, dass hier Magie zum Alltag gehört. Bereits am ersten Tag überrascht Mr. Morrison die Klasse mit zwei neuen tierischen Begleitern: Max erhält die kluge Eule Muriel, Miriam den lebhaften Koboldmaki Fitzgeraldo.

Während Muriel Hinweise auf Max’ Gefühle für Leonie bemerkt, vertraut sich Miriam ihrem neuen Freund an und erzählt von ihrem Leben als Außenseiterin. Doch die Idylle wird getrübt: Ida erfährt, dass die Wintersteinschule kurz vor der Schließung steht. Die bevorstehende Schulchallenge wird zur entscheidenden Bewährungsprobe – und Miriam steht plötzlich zwischen ihrer alten Schule und den neuen Freunden. Gemeinsam mit den magischen Tieren setzt die Klasse alles daran, ihr Zuhause und das große Geheimnis zu bewahren.

Regie, Produktion und Musik

Mit Bernhard Jasper und Maggie Peren am Regiepult vereint der vierte Teil der Erfolgsreihe packende Abenteuer, humorvolle Momente und emotionale Themen rund um Freundschaft, Mut und Zusammenhalt. Das eingespielte Ensemble um Emilia Maier, Lilith Julie Johna und Loris Sichrovsky sorgt auch diesmal für jede Menge Charme und Wiedererkennungswert.

Jetzt Tickets sichern:

• Cineplexx Bozen

• Cineplexx Algo