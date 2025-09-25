Aktuelle Seite: Home > Werbung > Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo

Die Schule der magischen Tiere 4

Donnerstag, 25. September 2025 | 00:01 Uhr
SCHULE_DER_MAGISCHEN_TIERE Szene 4
Foto: © Cineplexx
Schriftgröße

Von: First Avenue

Die Erfolgsreihe geht in die nächste Runde! Mit jeder Menge Witz, Abenteuer und Herz startet „Die Schule der magischen Tiere 4“ ab dem 25. September 2025 auf der großen Leinwand.

Diesmal dreht sich alles um neue Freundschaften, spannende Geheimnisse und eine große Herausforderung für die Wintersteinschule. Unter der Regie von Bernhard Jasper und Maggie Peren entfaltet sich ein turbulentes Familienabenteuer, das kleine und große Kinofans gleichermaßen begeistert.

Die Geschichte

Miriam zieht für einige Monate zu ihrer Freundin Ida und besucht in dieser Zeit mit ihr die Wintersteinschule – ohne zu ahnen, dass hier Magie zum Alltag gehört. Bereits am ersten Tag überrascht Mr. Morrison die Klasse mit zwei neuen tierischen Begleitern: Max erhält die kluge Eule Muriel, Miriam den lebhaften Koboldmaki Fitzgeraldo.

Während Muriel Hinweise auf Max’ Gefühle für Leonie bemerkt, vertraut sich Miriam ihrem neuen Freund an und erzählt von ihrem Leben als Außenseiterin. Doch die Idylle wird getrübt: Ida erfährt, dass die Wintersteinschule kurz vor der Schließung steht. Die bevorstehende Schulchallenge wird zur entscheidenden Bewährungsprobe – und Miriam steht plötzlich zwischen ihrer alten Schule und den neuen Freunden. Gemeinsam mit den magischen Tieren setzt die Klasse alles daran, ihr Zuhause und das große Geheimnis zu bewahren.

Foto: © Cineplexx

Regie, Produktion und Musik

Mit Bernhard Jasper und Maggie Peren am Regiepult vereint der vierte Teil der Erfolgsreihe packende Abenteuer, humorvolle Momente und emotionale Themen rund um Freundschaft, Mut und Zusammenhalt. Das eingespielte Ensemble um Emilia Maier, Lilith Julie Johna und Loris Sichrovsky sorgt auch diesmal für jede Menge Charme und Wiedererkennungswert.

Jetzt Tickets sichern:

• Cineplexx Bozen
• Cineplexx Algo

Foto: © Cineplexx

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Kommentare
132
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
102
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Kommentare
96
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Kommentare
44
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
40
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 