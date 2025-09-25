Aktuelle Seite: Home > Politik > Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
"Der Bau von Speicherbecken geht uns alle was an"

Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen

Donnerstag, 25. September 2025 | 12:06 Uhr
1_Speicherbecken Sattelrain_Luftaufnahme
HPV Südtirol
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Dachverband für Natur- und Umweltschutz hat ein Positionspapier zum zunehmenden Bau von Speicherbecken veröffentlicht. Hintergrund ist die Befürchtung, dass in den kommenden Jahren zahlreiche neue Projekte in Skigebieten und in der Landwirtschaft umgesetzt werden könnten.

Der Verband kritisiert, dass viele Vorhaben bislang weitgehend ohne öffentliche Diskussion vorbereitet würden. „Oft werden Projekte still und heimlich vorangetrieben, während die Bevölkerung erst informiert wird, wenn die Weichen längst gestellt sind“, heißt es in der Stellungnahme. Dies führe zu berechtigtem Unmut, insbesondere wenn für die Bauwerke Flächen beansprucht würden, die der Allgemeinheit gehören.

Kritik an Verfahren und Umweltprüfung

Als zentrale Schwachstelle sieht der Dachverband die geltende Regelung, wonach Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) nur ab einem Speichervolumen von 100.000 Kubikmetern vorgeschrieben sind. Da die meisten Beschneiungsbecken kleiner seien, blieben sie ohne umfassende Umweltprüfung. Geschäftsführer Hanspeter Staffler fordert daher, die Schwelle deutlich zu senken: „Aus unserer Sicht sollte sie bei 5.000 Kubikmetern liegen.“

Zudem bemängelt der Verband, dass die Auswirkungen auf das hydrologische Umfeld bislang unzureichend untersucht würden. Das Zwischenspeichern von Bach- und Quellwasser könne tiefere Wasserschichten beeinträchtigen und in manchen Fällen Quellen versiegen lassen.

Standortwahl im Fokus

Besonders kritisch bewertet der Dachverband die Praxis, Speicherbecken auf Gemeinde- oder Fraktionsgrundstücken zu errichten. Da diese Flächen allen Bürgerinnen und Bürgern gehörten, sei eine ausschließliche Nutzung für private Zwecke nur mit Zustimmung der Bevölkerung legitim. „Beregnungsbecken für private landwirtschaftliche Bedürfnisse sind auf privatem Grund zu errichten“, betont Vorsitzende Elisabeth Ladinser.

Als Beispiel nennt der Verband die Pläne im Altenburger Wald bei Kaltern, der für Erholung und Gemeinwohl von Bedeutung sei und nicht einzelnen Interessen geopfert werden dürfe.

Hier das vollständige Positionspapier „Speicherbecken“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
102
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
94
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Kommentare
45
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
43
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Bei trockenem Wetter: Dieser Winterreifen ist unbrauchbar
Kommentare
31
Bei trockenem Wetter: Dieser Winterreifen ist unbrauchbar
Anzeigen
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 