Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel

Von: Ivd

Bozen – Scharfe Worte der Fraktionsvorsitzenden im Provinzrat der Fratelli d’Italia, Dr. Anna Scarafoni, zum Vorschlag von Stadtrat Luis Walcher zur Einführung einer Steuer von 100 Euro für jeden in Südtirol gehaltenen Hund: “Hunde tragen wie andere Haustiere laut dem Assalco-Zoomark 2025-Bericht zu Einsparungen von etwa vier Milliarden Euro pro Jahr für das nationale Gesundheitswesen bei: Für die über 65-Jährigen sind sie dank der Reduzierung der Arztbesuche und anderer Vorteile, die mit der Gesellschaft von Haustieren verbunden sind, ein echtes Allheilmittel. Wenn die SVP vorschlägt, eine Steuer von 100 Euro für die Hundehaltung in Südtirol einzuführen, wird Fratelli d’Italia eine Steuer von 100 Euro für jede Kuh vorschlagen, die sich auf Südtiroler Weiden aufhält.”

“Nur wenn wir die Themen ansprechen, die Stadtrat Walcher am Herzen liegen, werden wir ihn vielleicht dazu bringen können, über die Unzulänglichkeit des von ihm aufgestellten Vorschlags nachzudenken. Es ist sinnlos, Kampagnen und Aufklärungskampagnen gegen das Aussetzen von Hunden zu machen, wenn dann Maßnahmen vorgeschlagen werden, die das Phänomen dramatisch zu fördern drohen. Was die Kurtaxe für die Hunde der Touristen betrifft, so ist die Einführung einer leichten Erhöhung der normalen Kurtaxe zu begrüßen”, erklärt Scarafoni. Die Fratelli d’Italia gibt dem Vorschlag daher eine Absage.