Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch

Von: mk

Trient – Die Carabinieri-Sondereinheit für Hygiene und Lebensmittelsicherheit NAS hat in Trient hat einen niedergelassenen Hausarzt überführt, der in seiner Praxis über 40 Kinder, meist ausländischer Herkunft, illegal beschnitten haben sol. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl erlassen.

Die Ermittlungen der Ordnungshüter zeigten ein schockierendes Bild: Die Praxis besaß für diese chirurgischen Eingriffe weder die notwendige Zulassung noch erfüllte sie grundlegende Hygieneanforderungen.

Besonders gravierend ist, dass die unsachgemäße Vorgehensweise des Arztes in mehreren Fällen zu Komplikationen führte, die eine Notfallbehandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Ein Kind musste etwa wegen einer Überdosis des Beruhigungsmittels Benzodiazepin in eine Klinik gebracht werden. Das Mittel war dem Kind zur Ruhigstellung während der Operation verabreicht worden war.

Der Mediziner, der seit 2022 aktiv war, behandelte zum Teil auch Patienten, die von außerhalb der Region stammten. Bei den heiklen Eingriffen hat sich der Arzt außerdem laut Vorwurf von seinen eigenen Kindern helfen lassen, die in keinster Weise für den Beruf als Krankenpfleger qualifiziert waren, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Die Carabinieri stellten bei der Durchsuchung nicht nur das Inventar, wie ein Bett mit Festhaltegurten und ein elektrisches Skalpell, sondern auch Belege für die durchgeführten Beschneidungen sicher.

Während der Arzt derzeit unter Hausarrest steht, wurde die Praxis umgehend beschlagnahmt. Sein volljähriger Sohn, der ihm assistiert hat, wurde angezeigt.