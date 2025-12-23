Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > US-Wirtschaft wächst stark wie seit zwei Jahren nicht mehr
Im zweiten Quartal hatte das BIP noch um 3,8 Prozent zugelegt

US-Wirtschaft wächst stark wie seit zwei Jahren nicht mehr

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 15:32 Uhr
Im zweiten Quartal hatte das BIP noch um 3,8 Prozent zugelegt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JON CHERRY
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Die US-Wirtschaft ist im Sommer stärker gewachsen als erwartet. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in einer ersten Schätzung in Washington mitteilte. Dies ist das stärkste Wachstum seit zwei Jahren. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das BIP noch um 3,8 Prozent zugelegt.

Das Wirtschaftswachstum wurde durch den Anstieg der Konsumausgaben gestützt. Sie stiegen um annualisiert 3,5 Prozent. Volkswirte hatten mit 2,7 Prozent gerechnet. Auch wachsende Exporte und steigende Staatsausgaben stützten die Konjunktur. Hier dürfte laut Händlern auch die Beruhigung der Zollstreitigkeiten eine Rolle gespielt haben. Das Wachstum der Unternehmensinvestitionen schwächte sich hingegen ab.

Anzeichen für Stabilisierung

Die US-Wirtschaft demonstriere ihre Widerstandskraft, sagte der US-Experte von KfW Research, Stephan Bales. “Nach dem Zickzackkurs der ersten Jahreshälfte deutet vieles auf eine klare Stabilisierung der US-Konjunktur hin.”

Auch im kommenden Jahr erwarte Bales ein solides US-Wirtschaftswachstum. Viele Haushalte spürten zwar noch die Belastung durch die Preissteigerungen der vergangenen Monate, doch ein nachlassender Inflationsdruck gebe Hoffnung auf Entlastungen. Zudem dürften die Unternehmensinvestitionen durch die Investitionszusagen aus Zoll-Vereinbarungen wieder leicht an Fahrt gewinnen. Die US-Wirtschaft bleibe “auf Kurs trotz globaler Unsicherheiten”.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen. Die Zahlen wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war die vorübergehende Schließung der Bundesbehörden (Shutdown). Der Shutdown fand im Oktober und November statt und wird sich erst im 4. Quartal auf das Wachstum auswirken.

US-Doller zog an

Der US-Dollar machte nach den Daten Verluste zum Euro wett. Die Renditen von US-Staatsanleihen legten merklich zu. Der deutsche Aktienmarkt wurde wenig bewegt. Die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank dürfte durch die Daten gedämpft werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Kommentare
54
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
50
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
Kommentare
36
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
Seid ihr “U-Boot-Christen”?
Kommentare
29
Seid ihr “U-Boot-Christen”?
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Kommentare
28
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 