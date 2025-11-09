Aktuelle Seite: Home > Politik > Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
SHB sieht Verstoß gegen Straßenverkehrsordnung

Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik

Sonntag, 09. November 2025 | 15:25 Uhr
A. Diaz Straße
SHB
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Heimatbund (SHB) kritisiert die Anbringung italienischer Fahnen an Straßenschildern in Bozen. Laut Obmann Roland Lang handelt es sich dabei um einen klaren Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Die Fahnen seien an Halterungen von Verkehrszeichen angebracht worden – insbesondere an Schildern, die nach italienischen Generälen oder Irredentisten benannt sind, etwa Armando Diaz, Luigi Cadorna oder Cesare Battisti.

Lang verweist auf die geltenden Bestimmungen, wonach an Verkehrszeichen oder deren Halterungen keine zusätzlichen Gegenstände angebracht werden dürfen. Bei Zuwiderhandlung drohe eine Geldstrafe von 389 Euro.

Der Heimatbund fordert nun die Entfernung der Fahnen und ruft die Behörden dazu auf, den Vorfall zu überprüfen. Sollte die Gemeinde keine Maßnahmen ergreifen, schließt Lang auch rechtliche Schritte nicht aus. Der SHB hatte bereits in der Vergangenheit – etwa beim Alpinitreffen 2012 – auf die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung gedrängt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
86
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
53
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Kommentare
34
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Kommentare
32
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Mehr als nur Raucher im Lokal
Kommentare
21
Mehr als nur Raucher im Lokal
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 