Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Heimatbund (SHB) kritisiert die Anbringung italienischer Fahnen an Straßenschildern in Bozen. Laut Obmann Roland Lang handelt es sich dabei um einen klaren Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Die Fahnen seien an Halterungen von Verkehrszeichen angebracht worden – insbesondere an Schildern, die nach italienischen Generälen oder Irredentisten benannt sind, etwa Armando Diaz, Luigi Cadorna oder Cesare Battisti.

Lang verweist auf die geltenden Bestimmungen, wonach an Verkehrszeichen oder deren Halterungen keine zusätzlichen Gegenstände angebracht werden dürfen. Bei Zuwiderhandlung drohe eine Geldstrafe von 389 Euro.

Der Heimatbund fordert nun die Entfernung der Fahnen und ruft die Behörden dazu auf, den Vorfall zu überprüfen. Sollte die Gemeinde keine Maßnahmen ergreifen, schließt Lang auch rechtliche Schritte nicht aus. Der SHB hatte bereits in der Vergangenheit – etwa beim Alpinitreffen 2012 – auf die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung gedrängt.