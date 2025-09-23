Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte

Von: luk

Bozen – Die Bozner Staatsanwaltschaft bestätigt am Dienstag in einer Pressemitteilung, dass im Fall des im Juni auf der Autobahn bei Bozen stattgefundenen Geisterfahrerunfalls zwei Mitglieder der Ordnungskräfte ins Ermittlungsregister eingetragen worden sind.

Konkret handelt es sich um zwei Beamte der Carabinieri, die zum Zeitpunkt, als Tobias Tappeiner auf die Autobahn auffuhr, in dem Bereich ihren Dienst versahen.

Grundlage ist Artikel 40 des italienischen Strafgesetzbuches. Es geht um fahrlässige und schwere Körperverletzung sowie um fahrlässige Tötung in Verbindung mit der Pflicht zur Verhinderung einer Tat.

Die Mitteilung der Staatsanwaltschaft im vollen Wortlaut: