„Ich werde dich für immer vermissen“

Große Trauer im Hause Schumacher

Freitag, 07. November 2025 | 12:00 Uhr
Formel-3-Europameister Mick Schumacher
APA/APA (AFP)/DANIEL ROLAND - archiv
Von: Ivd

Genf – Ein schwerer Verlust für Mick Schumacher: Der 26-jährige Formel-1-Fahrer hat seine geliebte Hündin Angie verloren und teilt seine Trauer öffentlich mit seinen rund 3,5 Millionen Instagram-Followern. Die Australian-Shepherd-Dame war zehn Jahre lang seine treue Begleiterin.

Auf einer bewegenden Bilder-Serie blickt der Sohn von Michael Schumacher auf das erfüllte Hundeleben zurück. Auf einem Bild schauen Angie und er gemeinsam in die Ferne, umgeben von Bäumen und Hügeln. Weitere Aufnahmen zeigen die Hündin als Welpen mit zerzaustem Haar oder im Arm ihres Herrchens.

„Ich hatte das Glück, zehn tolle Jahre mit ihr zu haben, aber es fühlt sich immer noch so an, als wäre sie zu früh gegangen“, schreibt Schumacher unter dem Post. „Sie reiste mit mir überall hin und gab mir bedingungslose Liebe. Angie ist der beste Hund, den ich mir wünschen konnte. Sie war mein Schatten, immer an meiner Seite. Ich werde sie für immer vermissen – meine Angie.“

Anteilnahme im Netz

Die Anteilnahme in den Kommentaren ist groß: Micks Formel-1-Kollege und langjähriger Freund der Familie Schumacher, Jack Doohan, kommentiert: „Sie war die Beste. Wir werden Angie vermissen.“ Zahlreiche Fans senden ihr Mitgefühl und trauern aus der Ferne mit dem hinterbliebenen Herrchen.

Während viele Details der Familie sonst hinter verschlossenen Türen bleiben, ist dies ein ungewohnt privater Einblick hinter die Türen der Familie. Ob es für den Formel-1-Profi mit einem weiteren Begleiter an seiner Seite weitergeht oder ob Angies Platz nicht so bald gefüllt wird, verriet er jedoch nicht.

