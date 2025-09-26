Aktuelle Seite: Home > Chronik > Datenbank am Brenner wurde ihm zum Verhängnis
Nach Afrika abgeschoben, am Brenner wieder aufgetaucht

Datenbank am Brenner wurde ihm zum Verhängnis

Freitag, 26. September 2025 | 14:24 Uhr
Wegen einer Bombendrohung war der Verkehr am Brenner beeinträchtigt
APA/APA/THEMENBILD/EXPA/ JOHANN GRODER
Von: luk

Brenner – Die Staatspolizei hat am Donnerstag am Brenner einen 23-jährigen Tunesier festgenommen, der trotz eines bestehenden Einreiseverbots erneut nach Italien zurückgekehrt war.

Der Mann war von der österreichischen Polizei an der Grenze kontrolliert und anschließend gemäß den bilateralen Abkommen den italienischen Behörden übergeben worden. Eine Datenbankabfrage ergab, dass er 2024 von der Quästur Caltanissetta ausgewiesen und nach Tunesien abgeschoben worden war.

Wegen der illegalen Wiedereinreise wurde der Mann vom Polizeikommissariat Brenner verhaftet und dem zuständigen Gericht im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens vorgeführt. Der Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, ordnete anschließend die sofortige Abschiebung an. Der 23-Jährige wurde in das Abschiebezentrum von Gradisca d’Isonzo (GO) gebracht, wo er auf seinen Rückflug nach Tunesien wartet.

Während des Transports versuchte der Festgenommene mehrfach zu fliehen und beschädigte dabei das Dienstfahrzeug erheblich. Die Polizisten konnten ihn jedoch jedes Mal überwältigen und schließlich den Behörden des Abschiebezentrums übergeben.

Bezirk: Wipptal

