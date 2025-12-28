Feuer, Asche und Lava: Der Ätna meldet sich spektakulär zurück

Von: AP

Sizilien – Das Wahrzeichen der Insel meldet sich eindrucksvoll zurück: Der Ätna ist erneut ausgebrochen und zeigt sich derzeit besonders aktiv. Aus mehreren Gipfelkratern schießen meterhohe Lavafontänen in den Himmel, begleitet von anhaltendem Ascheausstoß. Das teilte das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit.

Besonders am Nordostkrater kam es zu einer Serie kräftiger Explosionen. Zudem bewegt sich ein rund 1,8 Kilometer langer Lavastrom in östlicher Richtung talwärts. Die Aktivität wird weiterhin genau beobachtet.

Der Zivilschutz hat die Warnstufe von Grün auf Gelb angehoben. Damit gilt eine Vorwarnung, vor allem für Wanderer und Ausflügler in den höher gelegenen Bereichen des Vulkans. Die Bevölkerung wird aufgerufen, sich regelmäßig über die Lage zu informieren und die Anweisungen der örtlichen Behörden strikt zu befolgen.

Für den Flugverkehr wurde die Warnstufe sogar auf Rot erhöht – die höchste Stufe der vierteiligen Skala. Derzeit hat die Eruption laut Behörden jedoch keine Auswirkungen auf den Betrieb des Flughafens Catania.

Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte das INGV auf eine zunehmende Aktivität des Vulkans hingewiesen. In mehreren Gebieten wurde leichter Ascheregen registriert – unter anderem im bekannten Küstenort Taormina sowie am Piano Provenzana, wo sich auch Skipisten befinden. Zudem kam es am Krater Bocca Nuova zu einzelnen Explosionen, bei denen glühendes Material mehrere Dutzend Meter über den Kraterrand geschleudert wurde.

Der rund 3.350 Meter hohe Ätna gilt als Europas größter aktiver Vulkan. Er bricht teilweise mehrmals im Jahr aus und wird rund um die Uhr von Fachleuten überwacht. Trotz – oder gerade wegen – seiner Unberechenbarkeit ziehen die Ausbrüche jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Die genaue Höhe des Vulkans verändert sich dabei immer wieder, da neue Schlackenkegel entstehen oder bestehende Strukturen durch Eruptionen umgeformt werden.