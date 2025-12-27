Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht

Von: AP

Bozen – Unruhige Szenen spielten sich in der Weihnachtsnacht in der Cagliaristraße ab. Wie “Alto Adige” berichtete, wurden kurz nach Mitternacht zahlreiche Anrainer durch einen heftigen Knall aufgeschreckt: Ein Pkw verlor offenbar die Kontrolle, prallte gegen mehrere geparkte Autos und riss dabei auch ein Verkehrsschild zu Boden.

Kurz darauf meldeten Zeugen zudem Schussgeräusche. Mehrere Anrufe gingen beim Notruf ein, Stadtpolizei und Beamte der Quästur rückten umgehend aus. Vor Ort bot sich ein Bild der Verwüstung – der Lenker des Unfallwagens war jedoch nicht mehr auffindbar.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, der Sachschaden ist hingegen beträchtlich. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden, auch die beiden geparkten Autos wurden stark beschädigt.

Was genau in der Weihnachtsnacht in der Cagliaristraße passiert ist und ob die gemeldeten Schüsse mit dem Unfall in Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen der Quästur.