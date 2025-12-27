Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht
Chaos in der Cagliaristraße in Bozen

Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht

Samstag, 27. Dezember 2025 | 08:47 Uhr
Auto Cagliaristraße in Bozen
Stadtpolizei
Schriftgröße

Von: AP

Bozen – Unruhige Szenen spielten sich in der Weihnachtsnacht in der Cagliaristraße ab. Wie “Alto Adige” berichtete, wurden kurz nach Mitternacht zahlreiche Anrainer durch einen heftigen Knall aufgeschreckt: Ein Pkw verlor offenbar die Kontrolle, prallte gegen mehrere geparkte Autos und riss dabei auch ein Verkehrsschild zu Boden.

Kurz darauf meldeten Zeugen zudem Schussgeräusche. Mehrere Anrufe gingen beim Notruf ein, Stadtpolizei und Beamte der Quästur rückten umgehend aus. Vor Ort bot sich ein Bild der Verwüstung – der Lenker des Unfallwagens war jedoch nicht mehr auffindbar.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, der Sachschaden ist hingegen beträchtlich. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden, auch die beiden geparkten Autos wurden stark beschädigt.

Was genau in der Weihnachtsnacht in der Cagliaristraße passiert ist und ob die gemeldeten Schüsse mit dem Unfall in Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen der Quästur.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Kommentare
67
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Kommentare
32
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Kommentare
30
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Kommentare
27
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Weihnachten ist mehr als ein Gefühl
Kommentare
24
Weihnachten ist mehr als ein Gefühl
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 