Folgenschwere Schlägerei in der Bozner Altstadt

Von: ka

Bozen – Wegen der Vorfälle vom 24. September 2025 auf dem Bozner Obstmarkt erstattete die Staatspolizei Anzeige gegen vier Personen.

Am späten Mittwochnachmittag wurden die Polizeieinsatzkräfte der Bozner Quästur gegen 18.30 Uhr wegen einer gemeldeten verletzten Person in die Sernesi-Galerie gerufen. Vor Ort identifizierten die Beamten einen 29-jährigen marokkanischen Staatsbürger mit Vorstrafen, der Asyl beantragt hatte. Der Verletzte wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Aus ersten Ermittlungen und einigen Videoaufnahmen ging hervor, dass sich der Mann kurz zuvor in einer veränderten psychophysischen Verfassung auf dem nahe gelegenen Bozner Obstmarkt befand. Sein Zustand war wahrscheinlich auf den Konsum von Drogen oder Alkohol zurückzuführen. Vermutlich aufgrund dessen wurde er von einigen Personen angegriffen, die ihm Verletzungen zufügten. Unter den Verletzungen befindet sich auch eine Rückenverletzung, deren Heilungsdauer auf sieben Tage geschätzt wurde.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde gegen den Marokkaner, der wegen Körperverletzung angezeigt wurde, sowie gegen drei weitere Personen Anzeige erstattet. Die zwei italienischen Staatsangehörigen im Alter von 36 und 33 Jahren und der pakistanische Staatsangehörige im Alter von 32 Jahren, die sich rechtmäßig im Land aufhalten, wurden wegen Beihilfe zur schweren Körperverletzung gegen den Marokkaner an die Justizbehörden verwiesen. Eine vierte Person wird derzeit noch gesucht.