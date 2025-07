Folgt auf Gewittertage die nächste Hitzewelle?

Von: luk

Bozen – Für Südtirol bahnt sich nach einer ausgedehnten Hitzewelle eine Pause des Hochsommerwetters an. “Drei Tage mit Regenschauern und Gewittern (meistens am Nachmittag/Abend) führen uns in eine kühlere Woche mit unter 30 Grad.” Vorbei sei der Hochsommer aber noch lange nicht, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Er stellt am Sonntagvormittag fest, dass der Luftmassenwechsel voranschreitet. “Heute Nachmittag und vor allem in der Nacht und auch morgen ziehen ein paar Fronten durch, die Temperaturen sinken weiter. Der kühlste Tag der kommenden Woche wird der Dienstag.” Selbst in Bozen gebe es dann nur noch rund 26 Grad, so Peterlin.

Am Alpenhauptkamm gibt es im Hochgebirge sogar etwas Schnee:

Ab Sonntagnachmittag steigt Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit

Mit der Sonne bilden sich am Sonntag im Tagesverlauf größere Quellwolken und stellenweise regnet es etwas. Am Nachmittag und Abend muss man recht verbreitet mit Regenschauern und Gewittern rechnen.

Montag – zunächst Sonne, dann Gewitter

Die letzten Niederschläge ziehen nach Osten weiter und am Montag wird es überwiegend sonnig. Im Laufe des Vormittags nehmen die Wolken wieder zu und in der Folge entstehen mit Annäherung einer Kaltfront Regenschauer und Gewitter, vor allem am Nachmittag und in der Nacht auf Dienstag. Die Temperaturen gehen zurück.

Ab der Wochenmitte zunehmend sonnig

Am Dienstag zieht die Störung nach Osten weiter und die Sonne kommt vor allem in den zentralen Landesteilen zum Vorschein. Es weht teils kräftiger Nordföhn.

Am Mittwoch geht es mit viel Sonnenschein und meist nur harmlosen Quellwolken weiter.

Auch am Donnerstag zeigen sich nur ein paar harmlose Wolken. Die Temperaturen steigen an. Der Freitag verläuft überwiegend sonnig, die Schauerneigung bleibt gering.