Forum Prävention startet Projekte zu Suizidprävention

Bozen – Das Forum Prävention führt in den folgenden Monaten zwei größere Kampagnen zum Thema Suizidprävention durch.

Mit 6. September startet die Social-Media-Kampagne “Non esiste un solo modo – Per trovare aiuto l’importante è fare il primo passo” in italienischer Sprache, die in der ganzen Region in Zusammenarbeit mit dem Verein A.M.A. mit Sitz in Trient durchgeführt wird.

Im Rahmen der Kampagne werden Mythen rund um das Thema Suizid entkräftet und bei verschiedenen Live-Talks kommen Experten und Angehörige von Betroffenen zu Wort.

Am 10.September, dem internationalen Tag der Suzidprävention, findet die Premiere des Films “Lichter im Chaos – Junge Menschen, Depression und Wege zur Hoffnung” im Film Club in Bozen statt.

Der Dokumentarfilm in deutscher Sprache bzw. im deutschen Dialekt wird darüber hinaus in den Monaten Oktober und November durch die Südtiroler Filmclubs touren.

Sämtliche Vorführungen werden von Diskussionsrunden mit dem Regisseur Fabian Zöggeler, Protagonisten und Experten aus dem Film sowie Vertretern des Netzwerks Suizidprävention begleitet.