Franzose sitzt am Steuer ohne Führerschein

Brixen – Die Polizei hat am Samstagnachmittag bis zum Abend verstärkt Kontrollen im Zentrum von Brixen sowie in den Parks und in den umliegenden Straßen durchgeführt. 20 Beamte von Staats-, Finanz- und Stadtpolizei standen dabei im Einsatz. Verstärkung erhielten die Ordnungshüter von einer Hundestaffel der Finanzer.

In der Industriezone und in der Brennerstraße fanden Verkehrskontrollen statt. Ein Franzose, der am Steuer eines Wagens aufgehalten wurde, hatte keine Fahrerlaubnis. Sein Führerschein war ihm bereits in der Vergangenheit aufgrund von Untauglichkeit entzogen worden. Wie vom Straßenkodex vorgesehen, wurde der Mann sanktioniert. Den Wagen übergab man unterdessen seinem Schwager.

Die Ordnungshüter haben außerdem Razzien in drei Bars am Domplatz durchgeführt. Mithilfe der Hundestaffel wurden hingegen Zugpassagiere am Bahnhof überprüft, die aus vier Zügen sowohl aus südlicher als auch aus nördlicher Richtung ausgestiegen waren.

Der Drogenhund schlug bei einem Minderjährigen an, der eine Dosis Marihuana zum persönlichen Gebrauch bei sich hatte. Die Substanz wurde beschlagnahmt, während der Jugendliche als Drogenkonsument gemeldet wurde. Seine Eltern mussten den Minderjährigen im Polizeikommissariat abholen.

Ein dreijähriges Aufenthaltsverbot, das für das gesamte Gemeindegebiet von Brixen gilt, wurde gegen einen Mann erlassen, der bereits mehrere Vorstrafen hat. Der Mann stammt aus einer anderen Ortschaft in Südtirol.

Einen Platzverweis kassierte hingegen eine Somalierin. Die Frau hat zwar eine gültige Aufenthaltsgenehmigung, allerdings war sie dabei erwischt worden, wie sie auf dem Platz vor dem Bahnhof Wein konsumierte und dort herumlungerte.

Insgesamt haben die Ordnungshüter 24 Fahrzeuge überprüft und 112 Personen identifiziert. 27 davon waren Nicht-EU-Bürger und 23 hatten Vorstrafen.