Grüne fordern Debatte und Rücktritt von FdI-Gemeinderat

Von: mk

Bozen – Die Bozner Gemeinderatsfraktion Verdi Grüne Vërc nimmt angesichts der öffentlichen Äußerungen des Gemeinderats von Fratelli d’Italia, der in Bezug auf die LGBTQIA+-Fahne auf Goebbels verwiesen hat, Stellung. Es handle sich um einen inakzeptablen, schwerwiegenden und die Würde eines Teils der Gemeinschaft verletzenden Vergleichs, hießt es in einer Stellungnahme.

In einem Schreiben an den Bürgermeister und an den Präsidenten des Gemeinderats hat Chiara Rabini im Namen der Verdi Grüne Vërc Bz die dringende Einberufung des Gemeinderats und die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes in der nächsten Sitzung beantragt, um den schwerwiegenden Imageschaden für die Institution zu thematisieren und geeignete Maßnahmen zu diskutieren.

Die Grünen haben den Bürgermeister aufgefordert, den Rücktritt des betreffenden Gemeinderats zu verlangen, dessen Positionen mit den Werten von Respekt, Inklusion und Zusammenleben, auf denen demokratische Institutionen und Gesellschaften basieren, unvereinbar seien.

„Was geschehen ist“, erklärt Chiara Rabini, „kann nicht mit einfachen Entschuldigungen oder der bloßen Empörung der Mehrheitsfraktionen abgetan werden. Die Haltung des Gemeinderats zum Thema LGBTQIA+ ist seit Langem bekannt und diskriminiert einen Teil unserer Gesellschaft. Es braucht konkrete Maßnahmen, um eine Wiederholung solch schwerwiegender Vorfälle zu verhindern.“

Darüber hinaus fordern die Grünen den Bürgermeister auf, dem Pride die Schirmherrschaft zu gewähren und Bozen als offene, inklusive und auf den Menschenrechten basierende Stadt zu erklären.