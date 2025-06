Zwei Motorradfahrer sterben bei Frontalzusammenstoß

Von: ka

Kaltern – Am Samstag ereignete sich auf der Mendelpassstraße ein tödlicher Motorradunfall. Ersten Informationen zufolge stießen am Samstagnachmittag kurz vor 17.30 Uhr aus bisher unbekannten Gründen zwei Motorradfahrer frontal aufeinander. Für zwei Personen – es handelt sich um zwei Italiener der Jahrgänge 1961 und 1966, die nicht in der Region Trentino-Südtirol ansässig sind – kam jede Hilfe zu spät. Auch beide Maschinen wurden völlig zerstört.

Vor Ort im Einsatz waren die Notarzthubschrauber Pelikan und des Aiut Alpin, die Freiwillige Feuerwehr St. Nikolaus/Kaltern, das Weiße Kreuz mit zwei Rettungstransportwagen sowie die Notfallseelsorge.